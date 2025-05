Escola Municipal de Dança abre processo seletivo para bolsistas

Entrevista com a líder do Executivo na Câmara - 2ª parte

Com o objetivo de oferecer formação para desenvolver o talento e disciplina de futuros bailarinos, a bolsa concedida aos participantes cobrirá 70% do custo das mensalidades.

Meninos e meninas entre 8 e 11 anos que, mesmo cedo, já demonstram sinais de amor pela dança podem participar do processo para a destinação de bolsas de estudos da Escola Municipal de Dança. A avaliação vai acontecer no dia 21 de fevereiro, de forma gratuita.

O Projeto Vozes está com matrículas abertas para a temporada 2025 das oficinas de canto e musicalização. As aulas gratuitas são realizadas nos três CCI (Centros de Convivência do Idoso) de Londrina, nas regiões Leste, Oeste e Norte da cidade.

O coordenador da Funcart Silvio Ribeiro contou que o apoio da iniciativa vem oportunizando novos talentos há décadas.

"Há mais de 30 anos a Funcart vem oferecendo bolsas para os alunos de dança. Isso é importantíssimo. A gente tem visto que, dos alunos que foram agraciados com as bolsas, muitos hoje são professores, alguns até têm escolas, estão fora do país fazendo uma carreira interessante na área da dança, então é uma oportunidade muito grande", citou.





As aulas terão início no dia 24 de fevereiro, com uma frequência de três vezes por semana e uma hora de duração. Durante a formação serão abordados conteúdos de Ballet Clássico com uma complementação de Dança Contemporânea a partir do 4º ano de estudos.





Anualmente, são apresentados espetáculos no fim do período, além de uma temporada durante o ano.