Estrada da Graciosa permanece interditada por questões de segurança

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) irá manter a Estrada da Graciosa (PR-410) fechada nos próximos dias, enquanto é realizada a avaliação da encosta e pista nos locais atingidos por escorregamento de terra esta semana. A medida é necessária para garantir a segurança de todos os usuários.





Além do escorregamento no km 11+600, trecho em curva, onde a terra, vegetação e pedras atingiram a pista de baixo e deixaram a pista de cima sem calçamento no aterro, também foi registrado escorregamento de terra no aterro da pista no km 11+200.

O DER/PR permanece monitorando os dois pontos, e prepara novas avaliações para chegar a um diagnóstico das condições da rodovia, permitindo a execução das obras necessárias de recuperação, bem como definição quanto à trafegabilidade dos trechos danificados.





Enquanto isso, também estão sendo realizados os serviços de recuperação do aterro no km 7, onde estava em andamento operação pare-e-siga, devido aos danos no pavimento, e foram iniciados os serviços de recuperação da encosta no km 8, ambos locais danificados pelas chuvas do ano passado.





O DER/PR recomenda aos usuários que evitem utilizar a rodovia enquanto estiver chovendo na serra, com riscos de novos escorregamentos de terra devido ao grande volume de água sendo registrado nos últimos meses.





Por enquanto permanece o bloqueio total da rodovia entre o km 6 e o km 16. O acesso até o limite dos bloqueios está liberado.