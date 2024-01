Estudo da UEL identifica perfis recorrentes envolvidos em casos de cyberbullying

Intitulado “Propriedades Psicométricas de uma Escala de Cyberbullying”, o estudo identificou que cerca de 50% dos participantes já estiveram em algum momento no papel de vítimas de ataques virtuais. Por se tratar de um fenômeno que geralmente ocorre na esfera pública, presencial ou virtualmente, resta a quem não se identificou como agressor ou vítima apenas o papel de observador, destaca a professora.

“Construímos os itens baseados na literatura científica, que geralmente é norte-americana, inglesa e chinesa – os chineses têm produzido sobre isso também. Então criamos itens, perguntas na escala, e avaliamos com juízes e profissionais que têm expertise na área. O instrumento é capaz de aferir os perfis que encontramos neste fenômeno: a vítima, agressor e os observadores”, explica a coordenadora do trabalho.

O objetivo foi desenvolver uma escala de cyberbullying adaptada à língua portuguesa e à realidade brasileira. Por isso, o projeto contou com o trabalho de linguísticas para a validação sintática e semântica da estrutura das frases contidas.

Os participantes são estudantes de cursos de graduação de todas as áreas do conhecimento que tinham entre 18 e 23 anos em 2021, ano da coleta dos dados. Eles foram ouvidos por meio de formulários online e também pessoalmente quanto a uma série de itens embasados na literatura científica internacional.

O estudo vem sendo elaborado há dois anos e já ouviu cerca de 2,5 mil estudantes universitários de IES (Instituições de Ensino Superior) públicas e do Ensino Médio dos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

Pensando nisso, um estudo feito por Katya Luciane de Oliveira, coordenadora do trabalho e docente do Departamento de Psicologia e Psicanálise da UEL (CCB), defende que a identificação dos papéis desempenhados por cada personagem da vida real nestes casos, assim como a criação de uma ecala de avaliação psicométrica do fenômeno do cyberbullying são estratégias que almejam reduzir os efeitos negativos, criando maior grau de consciência sobre o tema em toda a comunidade.

A decisão vem após o enfrentamento desses crimes vir se mostrando mais um grande desafio na rotina de educadores e profissionais que atuam com a promoção do bem-estar psicológico nos contextos escolar e universitário, principalmente desde que ferramentas de geração de imagens e vídeos falsos – deep fakes – se tornaram mais populares.

Foi sancionada nesta semana a lei que inclui bullying e cyberbullying no Código Penal e transforma em hediondos os crimes previstos no ECA (Estatuto da Criança e Adoslecente), como sequestro, indução à automutilação e outros.

O oitavo bloco temático do Concurso Nacional Unificado traz 692 vagas de nível intermediário.

Como identificar quem é quem no bullying/cyberbullying?

É buscando reforçar o papel da Universidade Estadual de Londrina como vetor do desenvolvimento social que diversas oficinas e atividades formativas já foram promovidas junto a escolas da rede estadual do Paraná, contando com a presença da professora Katya. Para ela, “é desmascarando esse cenário violento que conseguiremos capilarizar a saúde mental dos estudantes”, diz.

“A escala consegue fazer esse mapeamento. É importante podermos identificar quem é a vítima, mas, também, quem é o agressor. Não somente pelo sentido punitivo, mas pelo princípio restaurador, do que é a urbanidade e civilidade. Atacar o outro na sua existência, falando sobre seu corpo, sexualidade, habilidades, rebaixando, é inaceitável. É importante a identificação também para que as instituições de ensino possam fazer um trabalho de orientação”, ressalta.

Estudando o fenômeno há mais de cinco anos, a professora avalia que o endurecimento das penas representa avanços em direção à criminalização dos agressores. No entanto, a complexidade do fenômeno exige ações também em outras frentes.

Outro perfil descrito pela professora é o perfil “retaliador”, papel desempenhado por pessoas que geralmente foram vítimas de bullying fora do contexto virtual e que mais tarde viram-se motivadas a cometer o ato, que desde o início desta semana foi tipificado como um crime ainda mais grave, após sanção do presidente Lula à Lei 14.811/2024.

Além desses, há, também, os que perpetuam as mensagens ou imagens, “tirando sarro e fazendo comentários ruins”, explica. Estes são os chamados observadores ativos. “E há um observador ativo que age de forma positiva, aquele que tenta romper com o ciclo de violência avisando a vítima ou denunciando à comunidade”, completa.

Estudos

No Departamento de Psicologia e Psicanálise da UEL, o olhar sobre o fenômeno é incentivado desde o início da pesquisa, na IC (Iniciação Científica) no curso de Psicologia.





Somente em 2023, por exemplo, a professora orientou três graduandos interessados em produzirem artigos sobre cyberbullying e sua relação com o uso e o abuso de substâncias psicoativas, além da relação com o desempenho acadêmico na universidade e no ensino médio. Os três temas foram objeto de pesquisa dos graduandos Maria Julia Boletti, Suellen Ferreira de Assis e João Victor Candido, respectivamente.





Na pós-graduação, o cyberbullying é tema recorrente também no PPEdu (Programa de Pós-graduação em Educação). Um exemplo interessante, ressalta a docente, é a dissertação de mestrado defendida no ano passado “Cyberbullying direcionado ao Público Feminino em Jogos Competitivos”, de Carolina Tiemi Ytiyama.





Contando com uma bolsa de mestrado do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Ytiyama se dedicou a analisar ataques sofridos por jogadoras que eram destaque em “palcos” digitais com o “Valorant“, jogo competitivo de tiro tático desenvolvido pela empresa Riot Games. Nestes casos, destaca a professora, deixa-se de lado pelos agressores os aspectos relacionados ao jogo ou às habilidades das competidoras, entrando em cena falas de cunho sexista e misógino.





“Quer dizer, está tão naturalizado que muitas pessoas acham normal, que é algo banal. E não é. Você não pode atacar o outro e achar que está tudo bem. As relações não podem ser construídas desta forma”, decreta.





Na Educação, o tema foi abordado anteriormente em 2019 pela pedagoga Andrea Carvalho Belluce, autora da tese de doutorado “Estudantes e as Tecnologias digitais: relações entre estratégias de aprendizagem, motivação e cyberbullyng“.





Já em 2022, a psicóloga Gabrielly Manesco da Silva Felipe defendeu dissertação de mestrado intitulada “Relações entre o cyberbullying, suporte familiar e a depressão no ensino fundamental II”. Ambas contaram com o apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e a orientação da professora Katya Luciane de Oliveira.