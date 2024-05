Alunos de Engenharia da Unioeste iniciam fiscalização remota de obras paralisadas

Alunos do curso de Engenharia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) já estão atuando virtualmente no programa Ver a Cidade. O trabalho em campo deve ser iniciado nas próximas semanas. A iniciativa inclui os universitários no processo de fiscalização de obras públicas realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), com a participação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PR).





Por outro lado, na semana passada foram capacitados, para iniciar a fiscalização, alunos das universidades estaduais de Maringá (UEM) e de Londrina (UEL). A capacitação precede o início do trabalho de campo, depois da participação em curso sobre Controle Social, ministrado pela Escola de Gestão Pública do Tribunal. A previsão é que, a partir do mês que vem, as equipes universitárias comecem a visitar as obras, bem como avaliar as informações que são prestadas pelos gestores sobre elas.

Segundo os coordenadores do projeto em Cascavel, toda a parte burocrática já foi finalizada, e os universitários bolsistas já iniciaram as atividades de fiscalização remota, concluindo quase 50% das obras destinadas à área de atuação da Unioeste, que tem sede em Cascavel.





A iniciativa é um dos eixos da atual gestão do TCE-PR. "Esta é uma oportunidade para alunos saírem da faculdade entendo como é o funcionamento de todo o processo de uma obra pública, além de representar um despertar da cidadania, um dos eixos de atuação do Tribunal de Contas", afirma a auditora de controle externo Maria José Herkenhoff Carvalho, engenheira que é supervisora do Ver a Cidade.





O projeto é uma parceria entre o TCE-PR, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti-PR), via universidades estaduais, e o Crea-PR. A iniciativa busca estimular os alunos de Engenharia de universidades públicas estaduais a auxiliarem o TCE-PR na fiscalização de obras paralisadas nos municípios paranaenses, ampliando a participação da população no controle social. (Com assessoria do TCE-PR)