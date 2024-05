Após morte do pai por Covid, cientista brasileira em Harvard busca novos antivirais

Foi a morte repentina do pai por Covid, em 2021, que levou a então doutoranda da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Marcella Cardoso, a trocar a pesquisa oncológica por novos caminhos de combate às infecções virais.



No último dia 21, a agora cientista contratada pela Escola de Medicina de Harvard do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, comemorava a publicação de um estudo liderado por ela na prestigiosa revista Cell, uma das mais importantes da área, revelando uma das estratégias do Sars-Cov-2 para escapar do sistema imunológico, driblando as defesas naturais do nosso corpo.

"Fomos capazes de identificar a imunovasina, responsável pela evasão viral, principalmente em pacientes que desenvolveram a forma grave da Covid e dos que acabaram indo a óbito", explica Cardoso.



O trabalho também apresenta um novo caminho no campo da imunoterapia antiviral, com a descoberta do papel de um anticorpo específico na melhoria da capacidade das células de defesa para eliminar células infectadas com o Sars-CoV-2. No futuro, isso poderá levar a possíveis novas estratégias terapêuticas.

Essa história toda começou em fevereiro de 2021, quando o Brasil vivia um dos piores períodos da pandemia de Covid. Na época, Cardoso era aluna da Unicamp e fazia um doutorado-sanduíche em Harvard em oncologia ginecológica e mamária.



Um dia o pai, o corretor de imóveis Luiz Carlos Cardoso, telefonou para ela contando que estava com Covid. Aos 67 anos, praticante de atividades físicas e sem nenhuma comorbidade, tudo indicava que a evolução seria boa. Mas não foi o que aconteceu.

Em poucos dias, Cardoso piorou e foi internado na UTI. Sem dinheiro, ela precisou fazer uma vaquinha virtual para comprar uma passagem aérea e voltar às pressas ao país. Ao chegar, o pai já estava intubado, e ela não conseguiu mais vê-lo.



"Foi quando eu percebi uma nuance ainda mais cruel da Covid, a de não permitir que os seus entes se despedissem. Eu passei 24, 48 horas sem ter notícias dele. Teve um dia que eu consegui o telefone da UTI, implorei por notícias, pedi para saber só se ele estava vivo, e desligaram o telefone na minha cara", diz.

O pai faleceu logo depois. Cardoso voltou aos Estados Unidos, defendeu o seu doutorado e foi contratada pela Escola de Medicina de Harvard para trabalhar com uma pesquisa sobre imunoterapia para câncer de mama.



"Foi aí que, num passo de atrevimento, eu pedi para liderar uma pesquisa sobre a Covid. A pergunta que me impulsionava era: como um paciente que não tem comorbidade de repente, evolui para quadro grave da doença? Esse passou a ser o nosso objeto de estudo, e fizemos uma série de experimentos até achar qual era a proteína específica por causar toda essa modificação."

"Esse paper é uma carta de amor ao meu pai, uma forma de honrá-lo, de não deixar que a sua morte e de milhares de outros brasileiros, de maneira tão cruel, tenha sido em vão".