Ex-inquilino aluga casa, furta fiação e começa a usar imóvel como ponto de uso de drogas em Apucarana

Uma moradora do bairro Vila Planalto, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, procurou a polícia nesta sexta-feira (14) para denunciar um ex-inquilino que, além de ter deixado de pagar parte do aluguel, teria furtado diversos itens da casa e passado a utilizá-la como ponto de consumo de drogas.





Segundo a vítima, o imóvel foi alugado por um casal mediante contrato de seis meses, mas, durante esse período, os inquilinos pagaram apenas três meses de aluguel.

Além da inadimplência, a proprietária relatou que o homem, usuário de entorpecentes, retirou a fiação elétrica, torneiras, lâmpadas, soquetes, tomadas e até o box do banheiro para possivelmente revender. Como consequência, o fornecimento de água e energia foi cortado devido à falta de pagamento.





Ao perceber que a casa estava sem condições de moradia, o casal abandonou o local antes do término do contrato, mas o homem passou a retornar ao imóvel durante a noite, supostamente na companhia de outros usuários de drogas.





Diante do prejuízo e da insegurança gerada pela situação, a proprietária registrou um B.O. (Boletim de Ocorrência) e pretende encaminhar o caso à Polícia Judiciária para tomar providências.