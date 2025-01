ExpoLondrina 2025 divulga valores das bebidas, com reduções de até 37,5%

A ExpoLondrina anunciou nesta quarta-feira (22) a tabela oficial de preços das bebidas para sua edição de 2025. Entre os destaques, estão reduções significativas nos valores, com queda de até 37,5% em relação à edição anterior.





De acordo com a organização, a cerveja será comercializada a R$ 12,00, representando uma redução de 20% no preço. Já a água mineral terá o valor de R$ 5,00, marcando uma queda de 37,5%, enquanto o refrigerante custará R$ 10,00, com uma redução de 16,67%.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Os preços divulgados são válidos para as barracas e praças de alimentação do evento, excluindo a Arena de Shows e os restaurantes.





Além dos preços mais acessíveis, segundo a organização, como na edição anterior, o público contará com 40 torneiras de hidratação distribuídas em diversos pontos do parque, garantindo o acesso a água potável gratuitamente.