Falecimentos doas dias 31 de maio e 1º de junho em Londrina e região

AIRTON FURTADO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2024

Data e Horário do Velório: 01/06/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DANILA APARECIDA DOS SANTOS CAMARGO - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2024

Data e Horário do Velório: 01/06/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

JOSE ANTONIO GALHARDO - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2024

Data e Horário do Velório: 01/06/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





LUZIA DE MACEDO GOMES - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:

MARIA GLORIA SOUSA DE OLIVEIRA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2024

Data e Horário do Velório: 01/06/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





NAIRON RODRIGUES DE SANTANNA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2024

Data e Horário do Velório: 01/06/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO

NM - SILVANA APARECIDA BORGES - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





OLDALIRIO BARBOZA - 77 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 01/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ALBERIDES CAVALCANTE DOS SANTOS - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório: 31/05/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/05/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ARMINDA PRAISLER INACIO - 77 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA MARIANA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE SANTA MARIANA

Situação:

CLAUDIO AGOSTINHO MACHADO - 64 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ELIZA SHIMATA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório: 31/05/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 31/05/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO

EUDOCIA FRANCISCO DE ALENCAR - 91 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 31/05/2024 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





JURANDIR DA COSTA MOREIRA - 81 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO

Situação:

LUIZ NATALINO FERRARETO - 73 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório: 01/06/2024 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório: 31/05/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA JESUS DE OLIVEIRA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório: 31/05/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 31/05/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: SEPULTADO





MARIA MADALENA FARIAS DE CASTRO - 59 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA TERESA DE MOURA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório: 31/05/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2024 - 00:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





NM - CAMILA CORDEIRO LOURENÇO - 0 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PEDRO JOSE DA SILVA - 71 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RAIMUNDO DE SOUSA MADEIRA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório: 31/05/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: SEPULTADO

SONIA PEREIRA ROCHA - 75 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WALDIER FRANCISCO BOLL - 70 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 31/05/2024

Data e Horário do Velório: 31/05/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS



Situação: SEPULTADO..