Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de setembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



BRIGIDA LUIZA ZECHEL - 79 anos - BARRA DO JACARE/PR

Comunicação em: 02/09/2021 - 05:32 am

Falecimento em: 02/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao:





MONICA RAIMUNDO PIMENTEL DE OLIVEIRA - 59 anos - ABATIA/PR

Comunicação em: 02/09/2021 - 03:01 am

Falecimento em: 02/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA - 0 anos - TOLEDO/PR

Comunicação em: 02/09/2021 - 01:20 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2021 - 18:00

Local do Sepultamento: TOLEDO

Situacao:

SONIA GONCALVES DA SILVA - 47 anos - SERTANOPOLIS/PR

Comunicação em: 02/09/2021 - 00:52 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao:





LUCIA PIERRO FRANCISCONI - 80 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 02/09/2021 - 00:26 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:

IRIS FATIMA DE MELLO - 67 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Comunicação em: 02/09/2021 - 00:13 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: CAP. DE RIBEIRO DO PINHAL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao:

EVERALDO ANTONIO LEPRI - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 20:48 pm

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF - 09:00 HRS

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





MARIA APARECIDA DA SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 20:17 pm

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:

NATIMORTO DE JENEFER DE LIMA PINHEIRO ANTUNES - 0 anos - RIO BRANCO DO IVAI/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 19:17 pm

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao:





NM - JENEFER DE LIMA PINHEIRO - 0 anos - RIO BRANCO DO IVAI/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 19:10 pm

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: MUN. DE RIO BRANCO DO IVAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao:





JOAO DONIZETI HASS - 66 anos - SARANDI/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 18:03 pm

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao:

MARIA JOSE CHACON - 61 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 17:46 pm

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situacao: PREPARANDO





LAERCIO MENEZES - 56 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 17:12 pm

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA CREMATORIO

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 19:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao: SEPULTADO





ARMILE ARMANDO BONFAIN - 93 anos - SERTANOPOLIS/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 15:27 pm

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao:





VALDEMIR DE ANDRADE DEZUO - 50 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 14:42 pm

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO -PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PRIMEIRO DE MAIO

Situacao:





LAURO DOS SANTOS - 76 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 14:02 pm

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 17:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





ROBERTA FOSQUIANI KRESIN - 17 anos - IBIPORA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 12:40 pm

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situacao:





ELECI DE ALMEIDA - 80 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 11:20 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: MUNIC DE NOVA LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: NOVA LONDRINA

Situacao:





ALESSANDRA MOREIRA GERMANO - 36 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 10:44 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 18:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





JOSE FELICIO DE MORAES NETO - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 10:16 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





ARMANDO LULU - 79 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 06:16 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





APARECIDA RODRIGUES BORBA - 90 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 06:01 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





VERONICA PIRES GALLEGO - 51 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 06:00 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE BELA VISTA DO PARAISO

Situacao:





MARILZA JOANA VANSO - 66 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 01/09/2021 - 03:44 am

Falecimento em: 01/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO