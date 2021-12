Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de dezembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Autarquia de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



LUIZ CARLOS DA SILVA - 51 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/12/2021 - 07:35 am

Falecimento em: 14/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





CANDIDA LOPES BRANDETI - 95 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/12/2021 - 06:37 am

Falecimento em: 14/12/2021

Local do Velório: RUA SAO VICENTE 168 - IG. ASS. DE DEUS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao:





JOSE AUGUSTO MARANHA - 72 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/12/2021 - 06:09 am

Falecimento em: 14/12/2021

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





PAULO ALBERTO DEAN - 70 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/12/2021 - 05:48 am

Falecimento em: 14/12/2021

Local do Velório: CAPELA 4 PQ DAS OLIVEIRAS (10:30)

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





CELINA RAYMUNDA DA SILVA GERALDO - 58 anos - CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Comunicação em: 14/12/2021 - 04:32 am

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situacao: PREPARANDO





MARIA ALVES FERREIRA - 86 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/12/2021 - 04:14 am

Falecimento em: 14/12/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





JOZELBA RODRIGUES BUSSACRO - 54 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/12/2021 - 02:52 am

Falecimento em: 14/12/2021

Local do Velório: CAPELA 3 PQ DAS OLIVEIRAS (08:00)

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 20:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE

Situacao:





ANTONIO DOS SANTOS - 67 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/12/2021 - 01:12 am

Falecimento em: 14/12/2021

Local do Velório: IG.BRASIL P/ CRISTO-R:ALBERT EINSTEN,240 - VILA INDUSTRIAL

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





IVONE SANTA MORETTI ANGELINI - 79 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 14/12/2021 - 00:43 am

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





OLIMPIA DE CARVALHO CHAGAS - 85 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 23:59 pm

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





AMADEU CUSTODIO DA SILVA - 76 anos - TAMARANA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 21:24 pm

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TAMARANA

Situacao:





CENIRA AUGUSTO DE SOUZA - 81 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 20:13 pm

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





PEDRO HENRIQUE MANOEL - 0 anos - SANTA MARIANA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 19:55 pm

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ERIC JONAS - 27 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 19:47 pm

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: CAPELA CENTRAL DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





RENE RODRIGUES DA COSTA - 44 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 19:10 pm

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





JOAO VITOR ARAUJO DA SILVA - 24 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 17:50 pm

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: DIRETO PARA VELÓRIO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situacao: PREPARANDO





MAURO GONÇALVES NORONHA - 74 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 16:07 pm

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





GILMAR SOARES DE SOUZA - 63 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 15:51 pm

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





LUIZ CARLOS FERNANDES - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 13:42 pm

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





ADELIA DE MARQUES FERREIRA - 93 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 12:22 pm

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





DAYSE FERNANDES - 84 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 12:18 pm

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO AS 15:30HS

Data e Horário do Sepultamento: 13/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: SEPULTADO





FLORIANO BENEDITO DE BARROS - 90 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 11:38 am

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRRA - PR

Situacao:





JOSE BENEDITO CARDOSO - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 09:28 am

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 13/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: SEPULTADO





LOURDES FERREIRA FAVERO - 77 anos - ASSAI/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 09:23 am

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





AKIRA TAKAHASHI - 88 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 06:30 am

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/12/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situacao: SEPULTADO





ELENA RIBEIRO - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 06:29 am

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/12/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





CARLOS ROBERTO ARAUJO - 53 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 06:24 am

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: CAP NOVO BANDEIRANTES - CAMBE/PR

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2021 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





ANGELO VALENTIM BAPTILANI - 65 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 13/12/2021 - 05:58 am

Falecimento em: 13/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/12/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: SEPULTADO