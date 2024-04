Obras de duplicação da PR-445 avançam com início da construção do viaduto em Tamarana

O mês de abril marcou o início da execução de um novo viaduto na PR-445, acesso para Tamarana (região Metropolitana de Londrina). A obra de arte especial é parte da duplicação da rodovia entre Mauá da Serra e Lerroville (distrito de Londrina). O Governo do Estado do Paraná e o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) são responsáveis pela obra que conta com um investimento de R$ 148.032.561,17.





No canteiro de obras já foram executadas as estacas-raiz do viaduto, parte da sua infraestrutura. A previsão é de rebaixar a pista central e realizar o acesso ao município pela passagem superior, com marginais em ambos os lados da rodovia.

No local, o tráfego foi alterado desde o dia 1º de abril, com bloqueio da pista central e desvio dos veículos para as pistas da rotatória. Sinalização provisória orienta os condutores durante a execução dos serviços.





A obra de duplicação da PR-445 tem extensão de 27,07 quilômetros, prevendo uma pista nova com duas faixas de rolamento de 3,60 m cada, em sentido único, e acostamento externo de 2,50 m, separada da pista atual por um canteiro central de 7 m a 9 m de largura e faixa de segurança de 60 centímetros de cada lado, na maior parte do trecho.

No local onde não será possível o canteiro, as pistas serão separadas por barreira rígida de concreto New Jersey, com faixa de segurança interna em cada lado.





Além do novo viaduto de Tamarana, a obra inclui ainda novas pontes sobre o Rio Apucaraninha e Rio Santa Cruz, retornos em nível, e correção da geometria em curvas consideradas críticas.

Também estão sendo executados passa-faunas, sistema de drenagem de águas, nova sinalização horizontal e vertical e serviços complementares.





Até o momento já foram investidos R$ 62.859.856,27 na obra, com previsão de término até o final do ano, caso as condições climáticas sejam favoráveis.





