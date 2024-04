Tarifa do trajeto entre Cambé, Londrina e Ibiporã vai ficar mais barata a partir de quarta

As passagens de ônibus do transporte intermunicipal vão ficar mais baratas a partir desta quarta-feira (1°) em todo o Paraná. Responsável pela definição dos índices, a Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná) apresentou duas reduções para o transporte intermunicipal para o ano de 2024: para o metropolitano, que liga cidades próximas, a redução é de 1,81%; já para o rodoviário, entre municípios mais distantes, a queda na tarifa é de 2,06%. Os novos valores já vão valer a partir desta quarta-feira, 1°, data em que é celebrado o Dia do Trabalhador.





De acordo com a Agepar, a redução nos valores das tarifas do transporte intermunicipal foi em razão da queda no preço do diesel e do IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que são dois dos fatores levados em consideração na hora de fazer o cálculo do reajuste da passagem, tanto para reduzir quanto para aumentar o valor.

A FOLHA entrou em contato com duas empresas que fazem o transporte intermunicipal na região de Londrina, que disseram que a Agepar é responsável pela definição dos índices de reajuste, mas que o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ainda precisa encaminhar a tabela com os novos valores, levando em conta os índices da Agepar. O envio deve ser feito até esta terça-feira (30), véspera da data em que a redução deve entrar em vigor.





Apesar de ainda ter os valores oficiais em mãos, a reportagem fez uma projeção de quanto as passagens vão passar a custar na região de acordo com os dados apresentados pela Agepar. Hoje, a TIL Transportes opera a linha entre Cambé, Londrina e Ibiporã. Para esse trecho, a passagem custa R$ 5,75 e, com a redução, deve passar a custar R$ 5,65, representando uma economia de R$ 0,10 para os usuários.

De acordo com os dados disponibilizados no site da Viação Garcia, que faz a ligação entre Londrina e cidades do Paraná e de outros estados, para fazer o trajeto entre Londrina e Maringá, a passagem sai, hoje, por cerca de R$ 57,66; com o reajuste, a estimativa é de que saia por R$ 56,47; De Londrina para Foz do Iguaçu, a passagem deve ficar R$ 6,22 mais barata, ou seja, por volta de R$ 290. Já entre Londrina e a capital, Curitiba, a tarifa pode ficar na casa dos R$ 306,43, com R$ 6,45 de redução.