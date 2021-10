Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de outubro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



DIONIZIO FRANCISCO DE PAIVA - 68 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Comunicação em: 29/10/2021 - 07:26 am

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:

IRENE DOS SANTOS LISBOA - 59 anos - SAPOPEMA/PR

Comunicação em: 29/10/2021 - 05:04 am

Falecimento em: 29/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





JOAO LUCAS MACHADO SOARES - 0 anos - CATANDUVAS/PR

Comunicação em: 29/10/2021 - 03:24 am

Falecimento em: 29/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:

ALBINO PRIMON - 74 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 29/10/2021 - 02:19 am

Falecimento em: 29/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





DOLORES DIAS DA SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 29/10/2021 - 01:59 am

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situacao: PREPARANDO





FLAVIO MARCOS VENDRAMINI - 79 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 29/10/2021 - 01:49 am

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2021 - 12:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





CAIO HENRIQUE SANT'ANA BREVE - 17 anos - IBIPORA/PR

Comunicação em: 28/10/2021 - 19:45 pm

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





JOSÉ FRANCISCO - 65 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 28/10/2021 - 16:25 pm

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2021 - 11:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





PAULO ROBERTO DE CARVALHO - 64 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 28/10/2021 - 14:23 pm

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situacao: PREPARANDO





PAULINA RIBEIRO EVARISTO - 80 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 28/10/2021 - 14:16 pm

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ARAPONGAS

Situacao:





ANTONIO PRATTI - 94 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 28/10/2021 - 13:24 pm

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: MUNICIPIO DE MARINGA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNCIPIO DE MARINGA

Situacao:





ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA - 68 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 28/10/2021 - 10:55 am

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





CONCEIÇAO BERALDI MARTINS - 94 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 28/10/2021 - 10:00 am

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





OBERLANDIR GARCIA ARAÚJO - 88 anos - LONRINA/PR

Comunicação em: 28/10/2021 - 09:16 am

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 29/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situacao: PREPARANDO





ADEMIR JANUARIO DE MORAIS - 68 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 28/10/2021 - 07:45 am

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





JULIA YASUKO OKAMURA - 72 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 28/10/2021 - 05:44 am

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: MUNIC DE ASSAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO DE ASSAI

Situacao:





MILTON MORAS DOS SANTOS - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 28/10/2021 - 04:37 am

Falecimento em: 28/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 28/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: SEPULTADO