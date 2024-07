Médico é preso por cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes em frente a escolas no Paraná

Um médico de 49 anos foi preso em flagrante acusado de cometer dois crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Laranjeiras do Sul, no Centro-Oeste do Paraná. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (25), no Município.





De acordo com Marcelo Trevisan, que é delegado da PCPR (Polícia Civil do Paraná), o acusado teria praticado dois crimes diferentes, em duas localidades, ambas nas proximidades de escolas. As práticas foram registradas na manhã de quinta-feira, no horário de entrada dos alunos nas instituições de ensino.

OS CRIMES





O primeiro crime praticado pelo médico acusado foi de satisfação da lascívia na presença de crianças e/ou adolescentes e foi registrado por volta das 7h no entorno de uma escola de Laranjeiras do Sul. Segundo Trevisan, o homem usava uma máscara que escondia seu rosto.

Já o segundo crime, que foi considerado importunação sexual, aconteceu por volta das 7h30, também nas proximidades de uma instituição de ensino. Novamente, o acusado usava uma máscara para cobrir a face.