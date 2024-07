Unicentro abre inscrições para cursos on-line de ucraniano

Estão abertas as matrículas para os cursos de língua ucraniana ofertados pelo NES (Núcleo de Estudos Eslavos) da Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), em parceria com a RCUB (Representação Central Ucraniano-Brasileira). As turmas são on-line e as inscrições podem ser feitas pelo site do Unicentro até o dia 18 de agosto. O início das aulas está previsto para 27 de agosto.





“Essa ação extensionista contribui para o fortalecimento dos agentes culturais que atuam no âmbito das comunidades marcadas pela cultura de imigração ucraniana presentes em todo o país”, pontua a coordenadora do NEES, professora Mariléia Gärtner.

Neste segundo semestre, há três opções de cursos: Língua Ucraniana I, III e Conversação. Cada módulo tem carga horária total de 30 horas. A matrícula para cada um deles custa R$ 75 e são cobradas mais duas parcelas de R$ 150 como mensalidade. As instruções para o pagamento também estão disponíveis na página de inscrição.