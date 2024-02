FEL abre novas turmas para aulas de treinamento funcional e alongamento no Moringão

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) está com vagas abertas para aulas gratuitas de treinamento funcional e alongamento, que são realizadas duas vezes por semana no Ginário Moringão, às terças e quintas. As vagas disponíveis são para as turmas das 12h30 às 13h30 e das 16h às 17h. Podem participar adultos e crianças de até 10 anos e cada turma aceita até 30 pessoas.





Para se inscrever é necessário ir pessoalmente no Moringão, localizado na rua Gomes Carneira, 315, Centro, não há necessidade de fazer um agendamento prévio. Para esclarecimento de dúvidas e obtenção de orientações e mais detalhes, o telefone para contato é o (43) 3372-9191.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As sessões de alongamento e treinamento funcional são conduzidas e supervisionadas por professores da FEL com suporte de um estagiário, não havendo segmentação por idade. Cada participante poderá fazer o treinamento respeitando seu ritmo, perfil e condicionamento físico, sendo indicado o uso de roupas leves, adequadas e confortáveis para a prática das atividades físicas em questão.





Os trabalhos ocorrem em um salão amplo e equipado para essa finalidade no Ginásio Moringão, variando entre o alongamento corporal tradicional e a prática de funcional, formato de treino que foca em movimentos naturais do corpo, visando exercitar o aprimoramento do equilíbrio, força, flexibilidade e coordenação.

Publicidade





Nesse contexto, os movimentos buscam trabalhar diferentes músculos simultaneamente. Praticada regularmente, a atividade proporciona mais disposição, energia e resistência física para o dia a dia.





O assessor de esportes e eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, destacou que essa iniciativa permite acesso gratuito à comunidade, ofertando atividade física orientada e com bons equipamentos à disposição, em uma sala preparada para receber bem o público.





“Qualquer pessoa interessada pode participar e será bem-vinda. Até o final do ano passado, tínhamos duas turmas ativas com aulas durante as manhãs de terça e quinta-feira, que serão retomadas após um período de paralisação para ajustes internos. E agora, criamos novas turmas para horários alternativos à tarde, possibilitando que pessoas que queiram fazer atividade física tenham mais opções à disposição. Muita gente só consegue tempo para um exercício no período do almoço ou quando saem do trabalho em um horário próximo a este”, afirmou.





Ainda segundo o assessor, o total de 30 vagas por turma é uma margem inicial que poderá, caso a procura seja alta, ser ampliada, a depender da demanda. “Acima de tudo, o mais importante é que devemos ter, no decorrer de 2024, turmas funcionando tanto de manhã como de tarde, ampliando a oferta dessa atividade. Temos também a intenção de ampliar a oferta de atividades em outros polos como a Praça da Juventude da Zona Sul e o Centro Esportivo Maria Cecília”, completou.