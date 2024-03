Festa rural no distrito de Paiquerê atrai mais de 5 mil pessoas de Londrina e região

O distrito de Paiquerê recebeu no último sábado (9) e domingo (10), a primeira Festa Rural da segunda edição do projeto ''Festa é Cultura''. O evento que reuniu um público de mais de 5 mil pessoas, contou com diversas atrações como concurso de música sertaneja e uma variedade da gastronomia local.





A festa que ocorreu em frente à Igreja Matriz de Paiquerê foi um sucesso, promovendo a integração da comunidade e fortalecendo a identidade local. Além de moradores de Londrina e áreas rurais, o evento recebeu também pessoas de cidades vizinhas como Cambé, Rolândia e Tamarana.

O que não faltou na festa foram as barracas cheias de delícias e visitantes ávidos pela gastronomia local. Para distrair o público durante os shows, a festa rural contou com crepes, lanches de pernil, churros, maçã do amor, costela assada, torresmo, cocadas, paçoca, milho-verde, pastel, entre outros. Peças de artesanato, brinquedos infantis, acessórios e roupas country também fizeram parte dos itens encontrados no espaço.





Concurso de música sertaneja ''Teodoro e Sampaio''

A primeira etapa do concurso de música sertaneja “Teodoro e Sampaio” chamou atenção da comunidade por suas produções musicais. Os três finalistas, que vão concorrer na etapa final do concurso no distrito de Guaravera, foram os artistas Álvaro Alves, Jordino Neto e Tiago Luziano. Com composições de autoria própria, o Rio Tibagi foi a temática abordada por Neto e a cultura caipira escolhida por Alves.





A atração no segundo dia de festa foi a música ao vivo do trio sertanejo Projeto Q’Entoa. O show ocorreu durante o Almoço Rural e teve uma recepção muito boa pelas famílias, moradores e trabalhadores da festa.

Fortalecimento da identidade local





Para o prefeito Marcelo Belinati, eventos culturais como esse fortalecem a identidade local e a integração das comunidades. “As festas rurais nos distritos representam uma tradição que tinha acabado e que fizemos questão de resgatar na nossa administração. Valoriza os distritos, movimenta a economia e gera oportunidades de renda para os moradores dos nossos distritos”, afirmou Belinati.

As festividades teve organização da Associação Arte e Cultura de Londrina (CORRE). O evento ainda teve o apoio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), algumas empresas apoiadoras, e com o patrocínio da Itaipu Binacional e da Prefeitura de Londrina, Secretaria de Cultura, com recursos do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). Além de contar com a presença de diversas autoridades municipais que prestigiaram a festa rural.





Segundo a coordenadora geral do CORRE e organizadora do evento, Rose Castanho, o saldo da festa foi positivo, com uma atuação muito proveitosa por parte dos trabalhadores, vendedores e dos artistas locais e regionais.



“A Associação (CORRE) avaliou que a festa foi muito boa pela competência da equipe e todos os fatores que a gente verificou e ouviu do público estão sempre sendo corrigidos, para que as próximas edições possam melhorar.”, relatou a organizadora.







Vale lembrar que o “Festa é Cultura 2024” ainda ocorrerá em mais dois distritos esse ano. A próxima festividade será nos distritos de São Luiz, entre os dias 20 e 21 de abril, e em Guaravera, dias 11 e 12 de maio.





