Funcart retoma inscrições para novas turmas de teatro e dança de 2024

O período de inscrições para os cursos de teatro e dança da Funcart (Fundação Cultural Artística de Londrina) foi reaberto nesta segunda-feira (29). Cada turma oferece cerca de 30 vagas e as aulas tem previsão de início para o dia 1° de fevereiro.





As incrições podem ser realizadas de segunda à sexta, de forma presencial, na secretaria da Funcart, localizada na rua Senador Naves, 2.380, das 8h às 9h.

Publicidade

Publicidade





Para os cursos de dança, podem se inscrever pessoas acima de quatro anos, já para os de teatro, pessoas a partir de oito anos. As aulas são voltadas para aqueles que tenham interesse em seguir carreira artística ou apenas ter uma atividade extra.





Os interessados nas aulas de dança podem realizar as inscrições a qualquer momento do ano, mas, para integrar as aulas da Escola de Teatro, as matrículas serão aceitas somente até sexta-feira (2).

Publicidade





No curso de teatro regular, a matrícula tem o valor de R$ 230, e a mensalidade de R$ 130. Já para o curso de teatro musical, pensado e elaborado para quem deseja ter uma formação própria para atuar em musicais, a matrícula e mensalidade são de R$ 230.





As inscrições também estão disponíveis para os cursos de teatro infantojuvenil e teatro melhor idade, proposto para o público acima de 40 anos. Para essas modalidades, os interessados investem R$ 90 na matrícula e também na mensalidade. Já para as aulas de ballet e dança contemporânea, o valor da matrícula e mensalidade é de R$ 130.





De acordo com o coordenador da Escola Municipal de Teatro, Silvio Ribeiro, está em vigor, há mais de 30 anos, um convênio entre a Funcart e a Prefeitura de Londrina, por meio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), que possibilita a oferta de bolsas para o público de baixa renda ou casos especiais. As bolsas podem chegar até 100%.





“Notadamente a arte e a cultura são de grande importância para a população, além de ser um direito constitucional o acesso. Então, esta parceria com a Prefeitura é importante para que as pessoas tenham acesso às atividades, principalmente a dança e o teatro que a gente disponibiliza aqui”, ressaltou.