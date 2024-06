Golpistas se passam por funcionários de banco e furtam R$ 83 mil no Paraná

Uma mulher foi vítima de um golpe e perdeu R$ 84 mil em Novo Itacolomi, no Centro-Norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (26).





A vítima foi até a Delegacia da Polícia Militar e contou aos agentes que, por volta das 12h30, recebeu uma ligação de um homem que dizia ser funcionário de um banco. O homem alegava que a mulher teria feito compras on-line e, nesse momento, a mulher desconfiou que pudesse ser um golpe e desligou.

Algum tempo depois, a vítima rebeceu uma chamada de vídeo no WhatsApp, na qual um homem aparecia vestindo o uniforme do referido banco. O suspeito disse que estava colaborando com uma investigação da Polícia Federal e chegou, inclusive, a mostrar que estava em uma agência bancária, o que induziu a vítima a acreditar em sua história.





Dessa forma, a mulher seguiu todas as orientações do golpista, que fez transferências bancárias de diferentes valores para uma série de contas. Nesse primeiro momento, a vítima transferiu R$ 25 mil no Pix para uma determinada pessoa e mais R$ 20 mil no TED para outra.

Na sequência, o suspeito percebeu que não era mais possível fazer transferências e disse para a mulher ir até uma agência bancária, onde uma suposta funcionária iria ajudá-la.