Mulher denuncia tentativa de golpe do falso aluguel em São Pedro do Ivaí

Carregando produtos contrabandeados, homem foge da polícia e sofre acidente no Noroeste do Paraná

Um homem ficou ferido após fugir de uma abordagem policial e causar um acidente na PR-317, em Floresta, no Noroeste do Paraná, na manhã desta quarta-feira (27). O carro estava carregado com produtos contrabandeados.