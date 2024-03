Governo lança pacote para formação política de mulheres e R$ 10 mi para tornozeleiras de agressores

O governo do presidente Lula (PT) anunciou nesta sexta-feira (8) uma série de medidas por ocasião do Dia da Mulher.

Serão liberados R$ 10 milhões para a compra de tornozeleiras eletrônicas para agressores, para proteger mulheres no âmbito da Lei Maria da Penha. O valor se somará a R$ 3,9 milhões que já foram liberados para nove estados.

Além disso, anunciou o programa Mulheres da Paz com o objetivo de formar lideranças também no enfrentamento à violência de gênero e misoginia, com R$ 30 milhões de verba. Também foi lançado um edital de R$ 4 milhões para financiar projetos de organização da sociedade civil com objetivo de aumentar a participação de mulheres na política.

O governo listou ainda outras medidas que ocorrerão ao longo do mês, como a inauguração da Casa da Mulher Brasileira em Teresina. A promessa do Executivo é de criar mais cinco unidades no segundo semestre, nas cidades de Palmas, Macapá, Aracaju, Goiânia e Vila Velha (ES). As medidas foram anunciadas em nota pelo Palácio do Planalto nesta manhã.





Lula participa de um almoço no tradicional restaurante Tia Zélia, na Vila Planalto, em Brasília, com a presença da primeira-dama, Janja, e ministras. O local ganhou notoriedade nos primeiros governos de Lula porque oferecia buchada de bode e conquistou o paladar do mandatário. Hoje, o local é reduto da esquerda na capital federal.





