Homem suspeito de ameaçar atear fogo e roubar envolvido em acidente é detido em Maringá

A Polícia Civil do Paraná prendeu temporariamente um homem, de 27 anos, suspeito de lesão corporal com produto químico, tentativa de extorsão, ameaça e roubo. A captura aconteceu nesta sexta-feira (26), em Maringá (Noroeste)





De acordo com o delegado Laércio Fahur, no dia 10 de fevereiro deste ano, após um acidente de trânsito, o suspeito ameaçou de morte, por meio de incêndio, um motorista que estava envolvido em um acidente. Ele também teria levado a corrente e o anel da vítima.

“Durante o interrogatório, o homem confessou ser a pessoa que aparece nas imagens, mas disse que não teria intenção de incendiar ninguém e nega ter subtraído pertences, assumindo apenas que pegou as chaves do carro da vítima por ela não querer pagar os danos do acidente”, explica.





O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.