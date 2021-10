Grafiteiros dão novo visual para muros de cemitério de Londrina

Os muros do cemitério Jardim da Saudade, na zona norte de Londrina, não passam mais despercebidos. Quem segue pela avenida Saul Elkind, é ‘seduzido’ pelo colorido pela arte do grafite, em uma extensão de aproximadamente 450 metros. O mural a céu aberto é um dos maiores do sul do Brasil e foi idealizado pelo artista visual londrinense Carão, um dos organizadores do Festival CapStyle Graffiti, que chegou à 6ª edição neste final de semana.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ao todo, o evento reuniu 65 grafiteiros de diversos estados brasileiros e do Chile. “O grafite traz uma forma de enxergar a arte nos detalhes. Quem passar de carro pela avenida sempre terá, a partir de agora, algo diferente para apreciar, um detalhe que não tinha percebido antes porque são muitos desenhos”, afirma Carão. Cada participante teve a liberdade de ‘ocupar’ um espaço no muro para expressar sua arte.



Continua depois da publicidade





Leia mais na Folha de Londrina.