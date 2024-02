Hipismo em Londrina: Parque de Exposições Ney Braga ganha nova pista e Centro Hípico

Nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, o Parque Ney Braga receberá uma das maiores referências do Hipismo mundial, o holandês Rob Ehrens, atual técnico do Japão, que disputará as Olimpíadas de Paris neste ano. Sua vinda marca a inauguração do Centro Hípico IMPACTO – SRP, um projeto que representa uma revolução na estrutura de pistas equestres, reunindo três pistas de alta performance e que promete elevar o nível do Hipismo no Estado. Ao longo dos dois dias – entre às 8h e 18h, o técnico ministrará uma clínica exclusiva para alunos e convidados.





A prática do hipismo vem de uma tradição de 35 anos no Parque Ney Braga, com uma escola ativa e competições regulares. No entanto, em 2018, a escola encerrou suas atividades e não teve continuidade após a pandemia. O retorno do Hipismo no Parque ocorreu durante a ExpoLondrina 2023.

“A programação de Hipismo na Expo de 2023 foi realizada na pista central. O resultado foi tão bacana que surgiu a ideia de resgatar a tradição e voltar com a modalidade ao longo de todo o ano no Parque. Mas não para fazer um Hipismo qualquer. Planejamos todos os detalhes ao longo de vários meses, pesquisamos os melhores materiais, buscamos parceiros e empresas ímpares do segmento. O objetivo era realmente executar algo que causasse um impacto grande e positivo. E daí nasceu o nome da escola: IMPACTO”, conta Danton Dequech, conselheiro fiscal da Sociedade Rural do Paraná e gestor da escola de equitação e Hipismo, IMPACTO.





Dequech explica que hoje a realização de provas está muito concentrada nos grandes centros e os ótimos atletas que a região tem merecem um espaço que atendam suas necessidades e de suas famílias, que ofereça segurança e infraestrutura de qualidade.





“As três pistas da IMPACTO – SRP contam com normas do mais elevado padrão de exigência do Hipismo de alta performance e temos uma equipe técnica de referência no segmento, com mais de 30 anos de experiência. Temos tudo para tornar este um grande Centro Hípico de excelência”, destaca.





