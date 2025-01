Homem de 52 anos morre após motocicleta e caminhonete baterem de frente no Norte Pioneiro

Um motociclista de 52 anos morreu depois de colidir frontalmente com uma caminhonete na PR-090, em Nova Santa Bárbara, no Norte Pioneiro, no final da tarde desta quarta-feira (15).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem, que não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação), pilotava uma motocicleta que não foi identificada no sentido de São Jerônimo da Serra a Nova Santa Bárbara quando, ao passar pelo KM 313, bateu de frente com uma Ford F1000, que era dirigida por um motorista de 50 anos e trafegava na direção contrária.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O perito informou que a motocicleta conduzida pelo homem aparentava ter procedência de leilão.





O motorista da caminhonete, por sua vez, não se feriu e teve o veículo liberado pelos policiais.





Estiveram presentes no local, além da Polícia Rodoviária Estadual, equipes da Criminalística e do IML (Instituto Médico Legal) de Londrina, que ficaram responsáveis pelo encaminhamento do corpo.





O acidente foi registrado em um trecho de pista simples. Não chovia no momento.