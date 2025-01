Quinta-feira será de calor e tempo instável em Londrina e nos Municípios da região

A quinta-feira (16) será de tempo instável e de temperatura amena em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A mudança no tempo ocorre devido a uma maior concentração de umidade e, também, dos ventos que sopram do Oceano. A previsão é que chova entre o final da tarde e o início da noite, com risco de tempestades entre o Noroeste, o Oeste e o Sudoeste do Estado.





Na sexta-feira (17), o tempo segue instável, com muita nebulosidade, chuvas com chance de temporais e temperaturas mais amenas.





A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira em Londrina foi de 21°C e a máxima pode chegar aos 30°C.