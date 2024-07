Homem dirige carro na contramão e causa acidente que deixou seis feridos no Noroeste do Paraná

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente após o motorista de um carro invadir a contramão e causar uma batida frontal com outro veículo na PRC-158, em Campo Mourão, no Noroeste do Paraná, na noite deste domingo (21).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 33 anos dirigia um Chevrolet Onix vindo da BR-158 em direção à PR-317 quando, ao passar pelo KM 209, colidiu frontalmente com um Fiat Palio, que era conduzido por um homem de 44 anos no sentido inverso e que invadiu a pista contrária à sua mão de direção.

Além dos motoristas, ficaram feridos quatro passageiros do Onix, de 14, 16, 19 e 47 anos. Todas as vítimas foram socorridas no local e encaminhadas ao Sisnor Campo Mourão para receber atendimento médico.





Os dois veículos envolvidos no acidente foram recolhidos pelos policiais rodoviários estaduais e encaminhados ao Pátio Rodoviário de Peabiru.