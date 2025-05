Homem é ferido com golpes de facão após negar copo de bebida a desconhecido em Apucarana

Um homem de 36 anos ficou ferido após ser agredido com golpes de facão na madrugada deste domingo (4), no Jardim Colonial II, em Apucarana, no Norte do Paraná. Segundo a vítima, ela foi atacada com golpes de facão após negar um copo de bebida alcoólica para um desconhecido que passava em fgrente à sua casa.





A PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 2h50 para atender uma ocorrência de ferimento por arma branca na Rua Pedro Perosin. No local, os policiais encontraram vestígios de sangue, além de um boné e um par de chinelos abandonados na via, mas a vítima não foi localizada. Testemunhas relataram que o homem, com o rosto ensanguentado, teria fugido antes da chegada da equipe.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Pouco tempo depois, a polícia foi informada de que a vítima havia dado entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, com ferimentos na cabeça e no rosto. Aos policiais, o homem relatou que estava em frente À sua casa consumindo bebida alcoólica quando um desconhecido se aproximou e pediu seu copo. Com a recusa, o agressor teria atacado com golpes de facão.





A vítima afirmou não conhecer o autor e disse que não houve discussão prévia. Após receber atendimento médico, foi liberada e orientada pela equipe policial.