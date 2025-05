Segunda-feira será de Sol e calor intenso em Londrina e na região

Homem mata galinha com mordida, bebe o sangue, ameaça esposa e acaba preso no Vale do Ivaí

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (14) em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, no Paraná, após ser acusado de ameaçar a esposa, matar uma galinha com mordidas no pescoço e beber o sangue do animal.