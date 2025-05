Motorista de carro morre depois de bater de frente com veículo no Noroeste do Paraná

Um acidente fatal foi registrado na manhã deste domingo (16), na rodovia que liga São Tomé a Indianópolis, no Noroeste do Paraná.





De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista de um Chevrolet Tracker, que seguia de São Tomé para Indianópolis, colidiu frontalmente com um Chevrolet Corsa, que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto da batida, o condutor do Corsa, um homem de 52 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Já o condutor do Tracker e outros três ocupantes do veículo foram encaminhados ao hospital com ferimentos, o que impediu a realização do teste de etilométrico no condutor.





O Corsa foi removido para o Pátio da PRE na Cidade Gaúcha, enquanto o Tracker foi liberado no local para familiares. A Polícia Rodoviária Estadual segue investigando as circunstâncias do acidente.