Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Tentativa de golpe

Homem liga para família de Sabáudia, diz que é do PCC e ameaça todos de morte

Redação Bonde
03 fev 2025 às 11:15

Compartilhar notícia

Divulgação/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma família de Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina) passou por momentos de tensão na noite deste domingo (2), após receber uma ligação de um homem.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

O suspeito se identificou como membro do "comando do PCC" e afirmou que mataria todos da família caso não fossem feitos depósitos em três contas distintas via Pix. 


A esposa e o marido chegaram a repassar valores, mas, ao ser alertado pelo filho, o casal percebeu se tratar de um golpe e desligou o telefone. A Polícia Militar foi acionada e orientou os envolvidos.


Imagem
Suspeito foge da polícia, aponta arma contra agentes e morre em confronto em Cambé
Um homem morreu após um confronto com policiais militares na noite deste domingo (2), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).


Imagem
Motociclista atropela capivara em rodovia e fica gravemente ferido no Norte Pioneiro
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido na noite deste domingo (2) após atropelar uma capivara na PR-439, no KM 61, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.
policia Policiais PR PM golpe Estelionato Ameaça PCC Sabáudia
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas