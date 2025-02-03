Homem liga para família de Sabáudia, diz que é do PCC e ameaça todos de morte

Uma família de Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina) passou por momentos de tensão na noite deste domingo (2), após receber uma ligação de um homem.





O suspeito se identificou como membro do "comando do PCC" e afirmou que mataria todos da família caso não fossem feitos depósitos em três contas distintas via Pix.





A esposa e o marido chegaram a repassar valores, mas, ao ser alertado pelo filho, o casal percebeu se tratar de um golpe e desligou o telefone. A Polícia Militar foi acionada e orientou os envolvidos.



