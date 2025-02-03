Suspeito foge da polícia, aponta arma contra agentes e morre em confronto em Cambé

Um homem morreu após um confronto com policiais militares na noite deste domingo (2), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) localizou o suspeito foragido da Justiça dirigindo um veículo Cobalt.





Durante uma tentativa de abordagem, o homem fugiu e, ao ser cercado na PR-445, apontou uma pistola para os agentes, que reagiram, resultando em sua morte.





A Polícia Militar apreendeu a arma com o suspeito. O caso foi registrado pelo 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar).



