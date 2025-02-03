Pesquisar

Na PR-445

Suspeito foge da polícia, aponta arma contra agentes e morre em confronto em Cambé

Redação Bonde
03 fev 2025 às 11:00

Divulgação/PMPR
Um homem morreu após um confronto com policiais militares na noite deste domingo (2), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). 


De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) localizou o suspeito foragido da Justiça dirigindo um veículo Cobalt. 


Durante uma tentativa de abordagem, o homem fugiu e, ao ser cercado na PR-445, apontou uma pistola para os agentes, que reagiram, resultando em sua morte. 


A Polícia Militar apreendeu a arma com o suspeito. O caso foi registrado pelo 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar).


Imagem
