Homem morre a caminho do hospital após capotar carro na PR-442, em Uraí

Um homem de 31 anos morreu a caminho do hospital após capotar o carro que dirigia na PR-442, em Uraí (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quarta-feira (24).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista conduzia um Volkswagen Gol com placas de Cornélio Procópio no sentido de Uraí ao trevo de acesso à BR-369 quando, ao passar pelo KM 17, perdeu o controle da direção, o que causou o capotamento do veículo.

O condutor chegou a ser socorrido no local do acidente, mas morreu dentro da ambulância.