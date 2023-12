Homem morre após cair de motocicleta na PR-092, em Quatiguá

Um homem de 39 anos ficou gravemente ferido e morreu no hospital após cair da motocicleta que conduzia na PR-092, em Quatiguá, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quarta-feira (20).





Segundo informações coletadas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motociclista dirigia uma Honda CG 150 Titan com placas de Quatiguá no sentido de Quatiguá a Joaquim Távora/PR quando, ao atingir o KM 298, caiu.





O homem foi socorrido por uma ambulância e encaminhado para o Hospital de Quatiguá, onde morreu durante o atendimento.