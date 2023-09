Homem morre após cair de motocicleta na PR-445, em Londrina

Um homem de 41 anos morreu após cair da motocicleta que conduzia na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná. O acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (11).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motociclista seguia no sentido Cambé - Londrina quando caiu na pista direita da rodovia.





Os policiais informam que o homem morreu ainda no local. Equipes da PCPR (Polícia Civil do Paraná), do Instituto de Criminalística e do IML (Instituto Médico Legal) foram até a rodovia para coletar informações sobre o acidente.