Primas vítimas de acidente em Sabáudia são sepultadas em Cambé

As mulheres que morreram na noite de sábado (9) em um acidente na cidade de Sabáudia (Centro-Norte) foram sepultadas na manhã desta segunda-feira (11) em Cambé. Adriana Frigo, 27, e Luana Bertochi, 22, eram primas e estavam indo para um rodeio na cidade de Astorga. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), próximo ao Km 239 da PR-218, um carro teria invadido a pista contrária e batido de frente contra o veículo em que as primas estavam. As jovens morreram ainda no local do acidente.





Segundo a PRE, o acidente foi por volta das 20h30 em um trecho onde era proibido realizar ultrapassagens. No outro veículo estavam um condutor, de 51 anos, e dois passageiros, de 26 e 53 anos. Eles tiveram ferimentos considerados médios e foram encaminhados para o Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas. A Polícia Civil ficará a cargo de investigar as causas do acidente.



