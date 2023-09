Doze pessoas morreram nas rodovias estudais do Paraná no feriadão da Independência

A Polícia Rodoviária Estadual do Paraná divulgou na tarde dessa segunda-feira (11) o balanço operacional do Feriado da Independência nas rodovias que cortam o Estado. Em comparação com 2022, houve redução de aproximadamente 16% de acidentes, porém com aumento nos óbitos de 11 para 12 e de feridos de 80 para 82.





O balanço foi feito entre às 12h da última quinta-feira, dia 6, até as 12h desta segunda-feira, dia 11, que compreende o período da Operação Independência, em todo o Paraná, nas rodovias estaduais, por intermédio do Batalhão de Polícia Rodoviária.

Durante a operação foram intensificadas as fiscalizações referentes a trânsito, focando principalmente em excesso de velocidade e consumo de bebida alcoólica na condução de veículos. Além disso, também foram intensificadas as atividades operacionais do Batalhão, voltadas ao combate de crimes em rodovias.





Como resultado da operação, foram obtidos os seguintes resultados na fiscalização de trânsito: 5.021 imagens de radar com veículos em excesso de velocidade; 1.971 autos de infração de trânsito, sendo 10 desses autos por embriaguez ao volante, com 8 presos pelo crime de embriaguez; ao todo foram 3.033 veículos abordados em fiscalizações.





A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu mais de 236 quilos de entorpecentes, 3 armas de fogo, além de produtos oriundos de contrabando e descaminho, no interior do estado.