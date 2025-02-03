Homem ofende mulher, ambos se agridem e caso termina em confusão em Arapongas

Um desentendimento entre um casal resultou em agressões mútuas na noite deste domingo (2), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Conforme a Polícia Militar, após uma discussão, onde o homem ofendeu a mulher com xingamentos, ambos se agrediram fisicamente. A





mulher, em um acesso de raiva, deu tapas no parceiro, que revidou, jogando-a no chão. As agressões cessaram quando ela pegou a filha, de dois meses, no colo.





A mulher se queixava de dores no joelho, e o homem apresentava lesões no braço e na perna. Ambos foram encaminhados para a Delegacia.





