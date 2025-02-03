Homem ofende mulher, ambos se agridem e caso termina em confusão em Arapongas

Um desentendimento entre um casal resultou em agressões mútuas na noite deste domingo (2), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).
Publicidade
Publicidade
Conforme a Polícia Militar, após uma discussão, onde o homem ofendeu a mulher com xingamentos, ambos se agrediram fisicamente. A
Publicidade
mulher, em um acesso de raiva, deu tapas no parceiro, que revidou, jogando-a no chão. As agressões cessaram quando ela pegou a filha, de dois meses, no colo.
A mulher se queixava de dores no joelho, e o homem apresentava lesões no braço e na perna. Ambos foram encaminhados para a Delegacia.
Homem liga para família de Sabáudia, diz que é do PCC e ameaça todos de morte
Uma família de Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina) passou por momentos de tensão na noite deste domingo (2), após receber uma ligação de um homem.
Suspeito foge da polícia, aponta arma contra agentes e morre em confronto em Cambé
Um homem morreu após um confronto com policiais militares na noite deste domingo (2), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).