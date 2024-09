Homem perde controle de motocicleta, sai da pista e acaba morto no Noroeste do Paraná

Um homem de 48 anos morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava e cair na PR-082, em Terra Boa, no Noroeste do Paraná, na tarde deste domingo (29).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motociclista conduzia uma JTA Suzuki GSXR759 no sentido de Cianorte a Terra Boa quando, ao atingir o KM 499, perdeu o controle da direção, saindo da pista com o veículo e caindo.

Quando os policiais rodoviários estaduais chegaram ao local, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) já havia constatado o óbito do condutor.





Familiares da vítima, por meio de conhecidos, retiraram a motocicleta da rodovia antes da chegada da equipe policial, segundo relato da equipe do Samu.





A Polícia Civil foi acionada, assim como equipes da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal), que fizeram o encaminhamento do corpo do motociclista.