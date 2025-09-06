Homem perde R$ 10 mil em golpe do falso delegado em Mauá da Serra

Um homem de 53 anos foi vítima de estelionato nesta sexta-feira (5) em Mauá da Serra (Centro-Norte). Segundo a PM (Polícia Militar), ele recebeu mensagens pelo WhatsApp de um número desconhecido, cujo interlocutor se apresentou como "delegado de polícia".





De acordo com o boletim policial, o golpista afirmou que havia um mandado de prisão contra a vítima e que seria necessário pagar R$ 10 mil para evitar a detenção. A vítima, acreditando na ameaça, fez dois depósitos de R$ 5 mil via pix.

Após perceber o golpe, o homem procurou o destacamento da PM, onde foi orientado quanto aos procedimentos legais. O caso será investigado.



FALSO SARGENTO E FALSO PM



Na quarta-feira (3), um empresário de 44 anos foi alvo de uma tentativa de estelionato, no centro de Apucarana (Centro-Norte). O caso foi registrado pela PM após o comerciante relatar ter recebido uma ligação telefônica de um homem que se apresentou como "sargento" e que passou a detalhar características da empresa, dos veículos estacionados e até da aparência física do empresário. Em seguida, exigiu o pagamento de R$ 50 mil via pix, afirmando que, caso não recebesse, iria até o local “atirar em todos”.



Na última sexta-feira (29), também em Apucarana, a PM divulgou nota acerca de um homem que estaria se identificando como "policial militar" e ligando para comerciantes da região solicitando doações em dinheiro para uma suposta campanha de trânsito que necessitaria de ajuda financeira para panfletagem.



NOTA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR





Em nota, o 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Apucarana reforçou que a Polícia Militar do Paraná não realiza qualquer tipo de contato telefônico para solicitar valores ou doações e informou que, caso alguém receba ligações dessa natureza, deve anotar o número de origem e repassá-lo ao Disque-Denúncia pelo telefone (43) 3426-3134.

