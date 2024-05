Hospital São Rafael, em Rolândia, conquista certificado de Amigo da Criança

A Associação Beneficente Hospital São Rafael, de Rolândia (região metropolitana de Londrina), conquistou a certificação de IHAC (Hospital Amigo da Criança), certificação do Ministério da Saúde, validada pela equipe de Atenção à Saúde da Sesa (Secretaria da Saúde). A habilitação de mais uma maternidade foi concedida pela Sesa, pelo incentivo ao aleitamento materno e qualidade no atendimento às mães e bebês.

Em Londrina, três hospitais possui certificado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O título é conferido às unidades hospitalares do Paraná que cumprem 13 requisitos para o sucesso do aleitamento materno, cuidado da mulher e cuidados com o bebê. Após concedida, a habilitação é reavaliada a cada três anos.





No estado do Paraná, outras 19 unidades já possuem a certificação. Somente no último ano, 11 instituições passaram pela revalidação da habilitação da equipe técnica e 10 foram aprovadas em todos os critérios necessários. Em Londrina, os hospitais Amigo da Criança são: Hospital Evangélico, Maternidade Municipal Lucilla Ballallai, Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná.

Publicidade





“Nos últimos três anos o processo do Hospital Amigo da Criança transformou as rotinas do hospital, foi um aprendizado importante para todas as equipes. O resultado é fantástico, principalmente no atendimento aos nossos pacientes e familiares”, afirmou o diretor-presidente do hospital São Rafael, Paulo Boçois. “A conquista também deixou um legado para a busca de novas certificações de qualidade”.





PACTO

Publicidade





Em dezembro de 2023, o Estado formalizou o Pacto para Redução da Mortalidade Materna e Infantil, com a adesão de 17 instituições. Elas assumiram o compromisso de reduzir em 10% os indicadores de mortalidade materno-infantil no Paraná até 2027, com o estabelecimento de dez ações prioritárias, conforme o plano plurianual da Sesa.





“São atividades que exigem o envolvimento de todos os profissionais e, por isso, o título é uma conquista coletiva. Ao longo dos últimos anos, trabalhamos para reforçar a importância do aleitamento materno como prática essencial para o desenvolvimento saudável do bebê. Essa estratégia impacta diretamente na redução da mortalidade infantil”, reforçou a chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Sesa, Fernanda Crosewski.

Publicidade





AMIGO DA CRIANÇA





A Iniciativa Hospital Amigo da Criança foi lançada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em 1992, sendo incorporada pelo Ministério da Saúde no mesmo ano. Desde então, a iniciativa capacita profissionais, realiza avaliações e estimula a rede hospitalar para o credenciamento de novos estabelecimentos. Os gestores estaduais devem apoiar as ações em educação permanente com mães e profissionais de saúde, não somente nos hospitais, mas também nas UBS (Unidades Básicas de Saúde).

Publicidade





Instituições reconhecidas como Hospital Amigo da Criança no Paraná:





Associação Beneficente Hospital São Rafael (Rolândia)

Publicidade

Hospital Evangélico de Londrina (Londrina)



Maternidade Municipal Lucilla Ballallai (Londrina)



Publicidade

Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná (Londrina)



Hospital Maternidade Alto Maracanã (Colombo)

Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (Curitiba)

Hospital do Trabalhador (Curitiba)

Hospital de Clínicas (Curitiba)

HNSG Maternidade Mater Dei (Curitiba)

Hospital Ministro Costa Cavalcanti (Foz do Iguaçu)

Santa Casa de Irati (Irati)

Maternidade Municipal Humberto Carrano (Lapa)

Hospital Universitário Regional de Maringá (Maringá)

Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco (Pato Branco)

Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Pinhais)

Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa (Ponta Grossa)

Hospital e Maternidade de Ribeirão do Pinhal (Ribeirão do Pinhal)

Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná - HOESP (Toledo)

Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Cascavel)

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (União da Vitória)





Instituições que aderiram ao Pacto para Redução da Mortalidade Materna e Infantil:





Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa

Assembleia Legislativa do Paraná

Ministério Público do Paraná

Defensoria Pública do Paraná

Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal

Associação dos Municípios do Paraná

Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná

Conselho Estadual de Saúde do Paraná

Federação de Hospitais e Estabelecimento de Serviços de Saúde no Estado do Paraná

Federação de Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná

Conselho Estadual de Direitos da Mulher do Paraná

Conselho Regional de Medicina do Paraná

Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná

Associação Brasileira de Enfermagem

Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Paraná





LEIA TAMBÉM: