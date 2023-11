IAT anuncia novo convênio para manter atendimentos no Hospital Veterinário da Unifil

O Instituto Água e Terra (IAT) anunciou nesta terça-feira (28) que pretende firmar um novo convênio com a Unifil para garantir o atendimento a animais silvestres e exóticos no Hospital Veterinário da universidade. A garantia foi dada pelo presidente do IAT, Everton Souza, durante reunião com o reitor da instituição, Eleazar Ferreira. O termo de cooperação, que ainda será elaborado, é uma resposta do órgão estadual ao anúncio feito pela Unifil sobre a suspensão dos atendimentos de animais encaminhados ao hospital por órgãos ambientais como a Força Verde e o próprio IAT.







O convênio que mantinha a parceria tinha vencido em abril deste ano e, até agora, oito meses depois, não havia sinalização de retomada da parceria. Nesse período, o hospital acolheu mais de 1.200 animais de diversas espécies, mesmo sem qualquer repasse do Governo do Estado.





Valores, prazo de duração e outros detalhes do novo termo de cooperação ainda vão ser definidos. O presidente do IAT espera que tudo seja detalhado no próximo mês e que o acordo seja assinado já em janeiro. Com a garantia por parte do IAT, o reitor da Unifil garantiu que os atendimentos serão mantidos até o final deste ano. Ele também destacou que, mais do que firmar um novo termo, é preciso revisar os valores a serem repassados ao hospital para o atendimento e o acolhimento dos animais. Num período de 2 anos, a instituição recebeu R$ 150 mil, o que equivale a cerca de R$ 6 mil por mês.