Ibiporã inaugura parque ecológico com obras de grandes artistas

O Parque Geminiani Momesso, localizado em Ibiporã, terá duas inaugurações neste sábado (28) com a apresentação das obras "Espaço Arco-Íris", obra de Yutaka Toyota, e uma escultura do artista plástico Claudio Tozzi para o público. A programação é das 10 às 17 horas.





O evento de inauguração contará com cerimônia oficial com a presença do colecionador Orandi Momesso, dos artistas plásticos Yutaka Toyota e Claudio Tozzi; de autoridades como o embaixador do Brasil no Japão, Octavio Henrique Garcia Cortes; o consul Geral do Japão em São Paulo, Ryosuke Kuwana; o governador do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Junior; o prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, e representantes do Ministério das Relações Exteriores e do Itamaraty.

A 25 km de Londrina, o parque é considerado um paraíso ecológico formado por uma área 1.355 milhão metros quadrados, dos quais 121 mil são de mata virgem que encontram o Rio Tibagi, um dos mais importantes da região.





A área foi doada por Orandi Momesso e está sendo paulatinamente transformada no centro cultural com o projeto do importante paisagista Rodolfo Geiser.

Dividido em pavilhões, projetados pelo escritório Reinach Mendonça, para abrigar diferentes segmentos e artistas.





Entre os espaços confirmados estão os destinados para urnas funerárias pré-cabralinas, objetos de engenho, arte popular, sacra, de povos originários, mobiliário, carrancas, para obras do escultor Angelo Venosa e um local para exposições temporárias que leva o nome e homenageia o pintor Raphael Galvez.





