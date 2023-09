Convivente esfaqueia mulher após pensar que tinha sido traído em Primeiro de Maio

Um homem esfaqueou a convivente neste domingo (10) após pensar que tinha sido traído em Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina).







Conforme a PM (Polícia Militar), uma equipe foi acionada a comparecer ao hospital municipal de Primeiro de Maio, onde a mulher deu entrada com um ferimento por arma branca na região do tórax.

Em um breve contato com a vítima, pois estava com dificuldades respiratórias, ela disse que estava dormindo e o acusado, ao mexer no celular dela, viu uma conversa com uma amiga que teria ficado com um outro rapaz. O amasiado dela, identificado como G.R., ao ver a conversa e achar que a vítima teria se envolvido com outro, pegou uma faca, subiu em cima dela, que estava dormindo, e deu uma facada nela.





Depois de colher as informações, a equipe foi até a casa da vítima, que estava toda fechada sem ninguém. Foi patrulhado pelas vias ao redor e pela cidade e até o início desta tarde, o acusado não foi localizado.





A mulher ferida foi removida de helicóptero para Londrina.





As equipes da PM seguem em diligências buscando o autor.