Padrasto tenta impedir suicídio de enteado e o mata ao tentar tirar faca em Arapongas

Um homem tentou impedir o enteado de se suicidar e acabou ferindo-o mortalmente com uma facada em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) na madrugada deste domingo (10).







Conforme a PM (Polícia Militar), por volta das 3h15, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) solicitou apoio em uma ocorrência de agressão a uma pessoa por arma branca na rua Cordiqueira, vila Aparecida.

Publicidade

Publicidade





Quando as equipes chegaram ao endereço, a vítima - cuja identidade não foi divulgada - estava caída ao solo e foi constatado o óbito pela médica.

Publicidade





Ao lado a pessoa que morreu estava o padrasto dele que relatou à PM que havia acabado de chegar do forró com a esposa e encontrou o enteado nervoso porque o filho de 4 anos tinha derrubado a TV. O enteado teria dito que "nada na minha vida dá certo, tudo dando errado sempre", pegou uma faca e ameaçou tirar a própria vida.

Publicidade





O padrasto disse que foi "pra cima" dele no intuito de impedi-lo e entraram em luta corporal, que causou um ferimento com a faca na vítima, que saiu do interior da casa deixando rastro de sangue, caindo na calçada. Ainda conforme a PM, o padrasto afirmou que fez contato com o Samu para que o socorresse.

Publicidade





A mãe da vítima conversou com os policiais e confirmou a versão do marido. Ela falou ainda que o filho estava separado da ex-esposa e que frequentemente falava em tirar a própria vida.

Publicidade





No local, estavam os dois filhos dele, de 3 e 4 anos, que foram entregues aos cuidados da mãe das crianças.

Publicidade





Compareceram a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Centro-Norte).





A faca foi apreendida. O padrasto e a testemunha foram encaminhados para a 22ª SDP (Subdivisão Policial) de Arapongas para as medidas cabíveis.