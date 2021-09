Idoso de 71 anos morre após caminhão bater em charrete em Paraíso do Norte

Um idoso de 71 anos morreu nesta terça-feira (31) após sua carroça colidir com um caminhão Scania/ P124 no km 24 +990m da PR-492, trecho que compreende Paraíso do Norte (Noroeste).

Continua depois da publicidade





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), por volta das 17h, o veículo de carga trafegava pelo sentido de Paraíso do Norte a Tamboara (Noroeste) e bateu na charrete vermelha que dirigia pelo mesmo sentido mas que, no momento, mudava a direção para esquerda. O condutor do caminhão não ficou ferido.

Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

Já o idoso foi encaminhado pela ambulância à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Paraíso do Norte, onde faleceu.