Idoso de 74 anos morre após trafegar na contramão e colidir com caminhão na PR-445, em Tamarana

Um idoso de 74 anos morreu após se envolver em um acidente em um trecho de pista simples na PR-445, em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quinta-feira (2).





Segundo informações apuradas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o idoso conduzia um Volkswagem Gol na PR-445, no sentido de Tamarana a Londrina, pela contramão quando, ao atingir o KM 30, colidiu frontalmente com um caminhão Volkswagem 24.280, que era dirigido por um homem de 52 anos.

O caminhão seguia no sentido contrário ao Volkswagen Gol, na sua mão regular de direção. O condutor não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico.





O idoso que conduzia o carro morreu ainda no local do acidente. A Polícia Científica, a PCPR (Polícia Civil do Paraná) e o IML (Instituto Médico Legal) compareceram para registrar a ocorrência.