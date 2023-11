Durante a Operação Finados, o cão Airon encontra 25,5 kg de haxixe e maconha "morruga" em ônibus na PR-855 em Bandeirantes (Norte Pioneiro) nesta quinta-feira (2).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a equipe canil, juntamente com os cães Arius e Arion, localizaram as drogas ao fiscalizar um ônibus que fazia a linha Guaíra a São Paulo. Ao empregar o cão de faro Airon, ele indicou duas malas suspeitas pertencentes a uma passageira que continham 2,5 kg de haxixe divididos em 4 pacotes; 8 kg de maconha do tipo "morruga" (flores secas da planta) divididas em 6 pacotes; e 15 kg de maconha divididas em 23 tabletes.





Foi dada voz de prisão à acusada por tráfico de drogas e foi encaminhada para delegacia de Bandeirantes após procedimentos de praxe.