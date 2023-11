Câmara de Londrina emenda audiências públicas para debater projetos

Em novembro, a cidade terá uma sequência de audiências públicas organizadas pela CML (Câmara Municipal de Londrina). Serão cinco encontros no mês, sempre à noite, às 19h.





De realização obrigatória, eles vão tratar de projetos de lei em sua maioria apresentados pela Prefeitura, todos tramitando com os vereadores. A maior parte dos textos tem relação direta com o ordenamento territorial do município para os próximos anos.

Publicidade

Publicidade





Os moradores poderão participar e opinar de forma híbrida – presencial ou virtualmente.





ORÇAMENTO NESTA QUARTA-FEIRA

Publicidade





Em um dos primeiros eventos, a população terá chance de tentar emplacar sugestões ao orçamento para 2024 – as propostas, no entanto, só começam a tramitar caso “abraçadas” por meio de emenda de algum vereador.





Organizada pela Comissão de Finanças e Orçamento, a audiência pública da LOA (Lei Orçamentária Anual) está marcada para quarta-feira (8), no auditório da Prefeitura, no 2º andar do prédio (já que o Legislativo segue em processo de mudança para sua sede provisória no Jardim Piza).



Publicidade





A peça orçamentária teve aprovação em primeira discussão e precisa ser votada em segundo turno antes de o ano legislativo acabar – nesse caso, já com a apreciação de eventuais emendas. Ela prevê R$ 3.074.506.000,00 disponíveis para o ano que vem.





Embora o montante seja 6,93% maior na comparação com 2023, o debate vai ocorrer em meio a um cenário nebuloso nas finanças da gestão de Marcelo Belinati (PP), que, arrecadando menos do que esperava passa por um regime de contenção de gastos, refletindo em medidas como a suspensão da contratação de servidores aprovados em concurso.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: