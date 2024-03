Idoso de 75 anos morre após caminhão tombar na PR-151, em Santana do Itararé

Um idoso de 75 anos morreu após o caminhão que dirigia tombar na PR-151, em Santana do Itararé, no Nordeste do Paraná, na tarde deste domingo (17).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia uma Mercedes-Benz 1944 com placas de Uruguaiana/RS no sentido do entroncamento da PR-422 a Santana do Itararé e, ao atingir o KM 117, perdeu o controle da direção e tombou o veículo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O caminhão ficou caído na margem esquerda da rodovia e o corpo do motorista do veículo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).